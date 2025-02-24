Италия
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Фабрегас обыграл Конте. Комо - Наполи 2:1. Видео голов и обзор матча
Победа над бывшим наставником
Getty Images/Global Images Ukraine
"Комо" минимально переиграл "Наполи" в 26-м туре чемпионата Италии.
Решающий гол в составе "ларианцев" забил Ассан Диао.
Таким образом, "Наполи" потерял первое место в турнирной таблице, а "Комо" остался на 13-й позиции.
Серия А. 26-й тур
Комо. "Джузеппе Синигалья"
"Комо" - "Наполи" 2:1
Голы: Рахмани 7 (автогол), Диао 77 - Распадори 17
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