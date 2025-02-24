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Деклассация команды Коваленко. Эмполи - Аталанта 0:5. Видео голов и обзор матча

Италия

Не пощадили соперников

Деклассация команды Коваленко. Эмполи - Аталанта 0:5. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аталанта" нанесла сокрушительное поражение "Эмполи" в выездном поединке 26-го тура чемпионата Италии.

Дублем в составе бергамасков отличился Адемола Лукман.

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко вышел на поле с замены на 83-й минуте.

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Серия А. 26-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Аталанта" 0:5

Голы: Гьяси 27 (автогол), Ретеги 33, Лукман 43, 55, Дзаппакоста 74

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