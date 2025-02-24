Италия
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Деклассация команды Коваленко. Эмполи - Аталанта 0:5. Видео голов и обзор матча
Не пощадили соперников
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" нанесла сокрушительное поражение "Эмполи" в выездном поединке 26-го тура чемпионата Италии.
Дублем в составе бергамасков отличился Адемола Лукман.
Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко вышел на поле с замены на 83-й минуте.
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Серия А. 26-й тур
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Аталанта" 0:5
Голы: Гьяси 27 (автогол), Ретеги 33, Лукман 43, 55, Дзаппакоста 74
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