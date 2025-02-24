В Милане назревает кадровая революция. Клуб может продать звезд

Сообщается, что "Милан" может выставить на продажу Майка Меньяна, Тео Эрнандеса и Рафаэля Леау.

Меньян и Тео имеют контракты до июня 2026 года, и без продления существует риск, что они уйдут бесплатно.

Для вратаря уже давно подготовлено соглашение о продлении до 2029 года с возможностью еще одного сезона и повышением зарплаты с 3,2 до 5 миллионов евро в год. Однако это не гарантирует, что он останется в команде.

Переговоры с Тео зашли в тупик, и их возобновление маловероятно. У Леау контракт до июня 2028 года с клаусулой 175 миллионов евро, но вряд ли кто-то ее выплатит. Его будущее в "Милане" тоже под вопросом.

Продажа Тео летом выглядит неизбежной, а насчет Майка и Рафаэля все решат последние три месяца сезона. Если "Милан" не пробьется в Лигу чемпионов, что принесет клубу 60 миллионов евро, продажа звезд станет еще более вероятной.

Добавим, что после 25 сыгранных матчей "Милан" занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии с 41 очком.