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Главный тренер Ювентуса прокомментировал победу своей команды над Кальяри

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Главный тренер Ювентуса прокомментировал победу своей команды над Кальяри

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер Ювентуса Тьяго Мотта пообщались с прессой после победы над "Кальяри" (1:0) в 26-м туре Серии A.

"Результат всегда является самым важным, но я также доволен игрой, особенно в первом тайме, когда мы демонстрировали качественный футбол и создали много моментов.

Нашей ошибкой было то, что мы не закрыли игру раньше, и когда этого не делаешь против таких хорошо организованных команд, как "Кальяри", можно создать себе проблемы. Вероятно, также сказалась усталость после среды.

С положительной стороны - во втором тайме мы смогли выдержать давление соперника, не позволяя им создавать моменты, хотя и не были настолько доминантными, как в начале игры. Нам нужно продолжать работать над переходами из обороны в атаку и избегать лишних стандартов в пользу соперника. Также необходимо иметь эффективный план игры в последней трети поля", - сказал Мотта.

Добавим, что после 26-ти сыгранных матчей "Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 49 очками.

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта Кальяри
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Источник:
Juventus
Опубликовал: Алексей Полищук
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