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Нападающий Ювентуса высказался после победы над Кальяри

Италия
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Забил единственный гол в матче

Нападающий Ювентуса высказался после победы над Кальяри

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий Ювентуса Душан Влахович, забивший победный гол в матче с "Кальяри" (1:0), пообщались с прессой.

"Эти три очка очень важны. Я забил гол, но самое главное - это победа. Я спокоен и сосредоточен. Я профессионал и всегда готов помогать команде, ведь знаю, что от меня много ожидают. Поэтому остаюсь собранным.

Если мы хотим расти как команда и достигать определенных целей, то не можем находиться под давлением весь второй тайм. Все здесь страдают против соперников, которые хорошо играют дома, но мы должны сделать дополнительный шаг вперед - либо лучше управлять игрой, либо закрывать ее раньше. Однако я очень счастлив и уже думаю о следующем матче", - сказал Влахович.

Добавим, что в этом сезоне на счету сербского форварда 14 голов и 2 ассиста в 31 матче за "Ювентус" во всех турнирах.

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Источник:
Juventus
Опубликовал: Алексей Полищук
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