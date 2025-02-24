Нападающий Ювентуса высказался после победы над Кальяри

Нападающий Ювентуса Душан Влахович, забивший победный гол в матче с "Кальяри" (1:0), пообщались с прессой.

"Эти три очка очень важны. Я забил гол, но самое главное - это победа. Я спокоен и сосредоточен. Я профессионал и всегда готов помогать команде, ведь знаю, что от меня много ожидают. Поэтому остаюсь собранным.

Если мы хотим расти как команда и достигать определенных целей, то не можем находиться под давлением весь второй тайм. Все здесь страдают против соперников, которые хорошо играют дома, но мы должны сделать дополнительный шаг вперед - либо лучше управлять игрой, либо закрывать ее раньше. Однако я очень счастлив и уже думаю о следующем матче", - сказал Влахович.