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Реабилитация за вылет из ЛЧ. Кальяри - Ювентус 0:1. Видео гола и обзор матча

Италия

Неуверенно, правда

Реабилитация за вылет из ЛЧ. Кальяри - Ювентус 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" оказался сильнее "Кальяри" в выездной игре 26-го тура чемпионата Италии.

Решающий гол в составе "бьянконери" забил Душан Влашович.

Благодаря этой победе "Юве" вышел на единоличное 4-е место в турнирной таблице.

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Серия А. 26-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Ювентус" 0:1

Гол: Влахович 12

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