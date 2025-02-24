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Реабилитация за вылет из ЛЧ. Кальяри - Ювентус 0:1. Видео гола и обзор матча
Неуверенно, правда
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" оказался сильнее "Кальяри" в выездной игре 26-го тура чемпионата Италии.
Решающий гол в составе "бьянконери" забил Душан Влашович.
Благодаря этой победе "Юве" вышел на единоличное 4-е место в турнирной таблице.
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Серия А. 26-й тур
Кальяри. "Унипол Домус"
"Кальяри" - "Ювентус" 0:1
Гол: Влахович 12
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