Рома - Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В рамках 26-го тура Серии А "Рома" примет дома "Монцу". Справятся ли подопечные Клаудио Раньери с главным аутсайдером чемпионата без все еще травмированного украинского форварда Артема Довбика?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

24 февраля 2025. Рим. "Олимпико"

Главный судья: Фабио Мареска (Италия)

Трансляция: Megogo Футбол 1