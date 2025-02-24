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Рома - Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Рома - Монца: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.02.2025 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Рома - Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 26-го тура Серии А "Рома" примет дома "Монцу". Справятся ли подопечные Клаудио Раньери с главным аутсайдером чемпионата без все еще травмированного украинского форварда Артема Довбика?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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24 февраля 2025. Рим. "Олимпико"

Главный судья: Фабио Мареска (Италия)

Трансляция: Megogo Футбол 1

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