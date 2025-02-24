Рома снова попытается подписать полузащитника Интера

Как сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго, "Рома" продолжает следить за Давиде Фраттези, которого активно пыталась подписать зимой. Хотя переход тогда не состоялся, римский клуб не теряет надежды на трансфер.

Руководство "Ромы" верит, что победа в Лиге Европы может обеспечить необходимые финансы для покупки полузащитника. Победа в финале позволит клубу заработать более 60 миллионов евро, что станет значительным усилением бюджета.

В январе "Интер" оценивал Фраттези в 35 миллионов, поскольку Симоне Индзаги считает его важным игроком. Однако сам футболист был не против возвращения на "Олимпико". "Рома" планирует сделать еще одну попытку летом, и если клуб предложит 35 миллионов евро, этого может хватить для сделки.

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Добавим, что в этом сезоне на счету 25-летнего итальянца 4 гола и 2 ассиста в 30 матчах за "Интер" во всех турнирах.