  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома снова попытается подписать полузащитника Интера
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома снова попытается подписать полузащитника Интера

Италия
Обновлено

Хотят вернуть воспитанника

Рома снова попытается подписать полузащитника Интера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго, "Рома" продолжает следить за Давиде Фраттези, которого активно пыталась подписать зимой. Хотя переход тогда не состоялся, римский клуб не теряет надежды на трансфер.

Руководство "Ромы" верит, что победа в Лиге Европы может обеспечить необходимые финансы для покупки полузащитника. Победа в финале позволит клубу заработать более 60 миллионов евро, что станет значительным усилением бюджета.

В январе "Интер" оценивал Фраттези в 35 миллионов, поскольку Симоне Индзаги считает его важным игроком. Однако сам футболист был не против возвращения на "Олимпико". "Рома" планирует сделать еще одну попытку летом, и если клуб предложит 35 миллионов евро, этого может хватить для сделки.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне на счету 25-летнего итальянца 4 гола и 2 ассиста в 30 матчах за "Интер" во всех турнирах.

Читайте такжеКоманда Довбика хочет подписать полузащитника Интера
По теме
yellow-arrow
Рома - Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Реабилитация за вылет из ЛЧ. Кальяри - Ювентус 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Нападающий Ювентуса высказался после победы над Кальяри
Интер (Милан) Рома (Италия) Давиде Фраттеси
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости