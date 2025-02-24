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Наставник Аталанты может стать тренером Довбика
Джан Пьеро Гасперини может сменить команду
Фото: atalanta.it
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини может сменить клубную прописку летом 2025 года.
TuttoMercatoWeb сообщает об интересе к 67-летнему специалисту со стороны римской "Ромы", где выступает украинский нападающий Артем Довбик.
Добавим, что недавно тренер заявил, что не планирует продлевать контракт с "Аталантой", который рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Источник:TuttoMercatoWeb
Опубликовал: Екатерина Власова
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