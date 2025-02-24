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Наставник Аталанты может стать тренером Довбика

Италия

Джан Пьеро Гасперини может сменить команду

Наставник Аталанты может стать тренером Довбика

Фото: atalanta.it

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини может сменить клубную прописку летом 2025 года.

TuttoMercatoWeb сообщает об интересе к 67-летнему специалисту со стороны римской "Ромы", где выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Добавим, что недавно тренер заявил, что не планирует продлевать контракт с "Аталантой", который рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Артем Довбик
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Источник:
TuttoMercatoWeb
Опубликовал: Екатерина Власова
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