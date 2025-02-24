Наставник Аталанты может стать тренером Довбика

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини может сменить клубную прописку летом 2025 года.

TuttoMercatoWeb сообщает об интересе к 67-летнему специалисту со стороны римской "Ромы", где выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Добавим, что недавно тренер заявил, что не планирует продлевать контракт с "Аталантой", который рассчитан до 30 июня 2025 года.