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Хуммельс не планирует продлевать свой контракт с Ромой

Италия

Игрок хочет вернуться в Германию

Хуммельс не планирует продлевать свой контракт с Ромой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший центральный защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс, который в сентябре присоединился к "Роме", не планирует продлевать свой контракт с римским клубом.

По информации La Repubblica, 36-летний защитник хочет вернуться в Германию, чтобы быть ближе к своей семье. Хуммельс открыт к предложениям от немецких клубов, которые смогут предоставить ему регулярное игровое время.

У Матса контракт с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2025 года. Защитник в текущем сезоне сыграл 14 матчей - 1025 минут.

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Матс Хуммельс Германия Рома (Италия)
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Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Екатерина Власова
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