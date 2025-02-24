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Хуммельс не планирует продлевать свой контракт с Ромой
Игрок хочет вернуться в Германию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший центральный защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс, который в сентябре присоединился к "Роме", не планирует продлевать свой контракт с римским клубом.
По информации La Repubblica, 36-летний защитник хочет вернуться в Германию, чтобы быть ближе к своей семье. Хуммельс открыт к предложениям от немецких клубов, которые смогут предоставить ему регулярное игровое время.
У Матса контракт с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2025 года. Защитник в текущем сезоне сыграл 14 матчей - 1025 минут.
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