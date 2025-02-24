Хуммельс не планирует продлевать свой контракт с Ромой

Бывший центральный защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс, который в сентябре присоединился к "Роме", не планирует продлевать свой контракт с римским клубом.

По информации La Repubblica, 36-летний защитник хочет вернуться в Германию, чтобы быть ближе к своей семье. Хуммельс открыт к предложениям от немецких клубов, которые смогут предоставить ему регулярное игровое время.

У Матса контракт с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2025 года. Защитник в текущем сезоне сыграл 14 матчей - 1025 минут.