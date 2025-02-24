Буффон - о победе Аталанты в Серии А: Они должны до конца верить в чемпионство

Бывший вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился своим мнением относительно борьбы команд за победу в Серии А. Он считает, что "Аталанта" способна навязать серьезную конкуренцию "Наполи" и "Интеру" в борьбе за Скудетто.

"Наполи" - "Интер"? Я считаю, что этот матч завершится вничью. "Аталанта" со Скудетто? Это была бы невероятная и великолепная спортивная история, но я бы не назвал это неожиданностью. Скорее результатом работы и планирования. Они должны верить в это до конца", - сказал Буффон.

Напомним, что сейчас "Аталанта" занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Команда имеет 54 балла по итогам 26-ти матчей.