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Буффон - о победе Аталанты в Серии А: Они должны до конца верить в чемпионство

Италия

Джанлуиджи поделился своими мыслями

Буффон - о победе Аталанты в Серии А: Они должны до конца верить в чемпионство

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился своим мнением относительно борьбы команд за победу в Серии А. Он считает, что "Аталанта" способна навязать серьезную конкуренцию "Наполи" и "Интеру" в борьбе за Скудетто.

"Наполи" - "Интер"? Я считаю, что этот матч завершится вничью. "Аталанта" со Скудетто? Это была бы невероятная и великолепная спортивная история, но я бы не назвал это неожиданностью. Скорее результатом работы и планирования. Они должны верить в это до конца", - сказал Буффон.

Напомним, что сейчас "Аталанта" занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Команда имеет 54 балла по итогам 26-ти матчей.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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