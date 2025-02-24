Серия А. Дублер Довбика с голом и ассистом, Рома с разгромной победой

Серия А. 26-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Монца" 4:0

Голы: Салемакерс 10, Шомуродов 32, Анхелиньо 73, Кристанте 88

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Салемакерс (Ренш 70), Кристанте, Писилли, Анхелиньо (Салах-Эддине 80), Суле, Бальданци (Дибала 62), Шомуродов (Паредес 70)

"Монца": Турати, Лекович, Брорссон, А. Карбони (Паласиос 77), П. Перейра, Бьянко, Урбански (Мартинс 56), Кирьякопулос, Чуррия (Дзероли 56), Мота (Кейта Бальде 68), Ганвула (Петанья 46)

Предупреждениe: Бьянко 58

Три победы "Ромы" в лиге подряд, чего не было с марта 2024-го года. Три победы "Ромы" в лиге подряд без пропущенных, чего не было с апреля 2023-го. Да, все победы против команд, которые на момент матча находились в зоне вылета. "Монца" и вовсе безнадежно последняя. Впрочем, в первом круге она ведь и не проиграла римлянам. А теперь была разгромлена.

В предыдущем гостевом матче она также играла на "Стадио Олимпико". Где была разгромлена "Лацио" со счетом 1:5. Из-за этого уволили Сальваторе Боккетти, проработавшего лишь семь туров, и вернули Алессандро Несту, работавшего до него. Неста начал вторую каденцию с 0:0 против "Лечче". Но сегодня и он проиграл в Риме с разницей в четыре мяча.

Клаудио Раньери даже удалось предоставить час отдыха Пауло Дибале, герою победного матча Лиги Европы против "Порту" в четверг. Опорник Леандро Паредес отдыхал еще больше, Ману Коне вообще не играл. А в атаке обошлись без Артема Довбика, пропускающего уже второй матч во всех турнирах подряд из-за травмы. Его дублер Эльдор Шомуродов выдал гол и ассист.

Вначале узбек отдал на фланге Салемакерсу, тот сместился справа и закрутил в дальний угол. Форвард также замкнул головой из вратарской навес Суле. В целом, правда, "Рома" не утруждала себя и чуть не пропустила в раздевалку. Свилар потащил пальцами удар Ганвулы. Но во втором тайме таких моментов у ворот хозяев не было. Как раз гость Турати ногой отбил удар Бальданци.

В итоге Анхелиньо пробил низом из левой части штрафной, а Кристанте замкнул головой угловой Дибалы.

"Рома" с пятью победами и ничьей в шести последних матчах лиги, без поражений в последних десяти - семь побед, три ничьи. Она все еще девятая, но лишь в одном очке позади седьмого и восьмого мест, в двух - позади шестого. А "Монца" с победой, ничьей и десятью поражениями в 12-ти последних матчах лиги, остается последней и в девяти очках позади 17-го места.