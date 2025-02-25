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Три клуба, которые хотят подписать звезду Милана
Нападающий покинет команду
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"Милан" планирует продать португальского вингера Рафаэля Леау, чтобы перестроить команду, и требует за него около 100 миллионов евро. В его услугах заинтересованы три клуба.
Саудовский клуб "Аль-Хиляль" считает Леау ключевой фигурой для своего проекта, особенно после ухода Неймара. Они ищут новую звезду, которая не только усилит команду, но и станет главной приманкой перед Клубным чемпионатом мира 2025, где саудовцы намерены выступить на самом высоком уровне.
"Манчестер Сити" рассматривает Леау как главное приобретение летнего трансферного окна. Потенциальный уход Джека Грилиша и Джереми Доку создает значительный пробел на флангах, и Пеп Гвардиола видит в Леау идеального игрока для усиления атакующей линии. Его скорость, умение обыгрывать один в один и эффективность в завершающей стадии делают португальца приоритетной целью.
"Манчестер Юнайтед" также присоединился к борьбе за Леау. Руководство "Юнайтед" готово сделать серьезную инвестицию, чтобы начать перестройку команды.
Добавим, что в этом сезоне на счету 25-летнего португальца 9 голов и 8 ассистов в 36 матчах за "Милан" во всех турнирах.
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