Раньери - о победе над Монцой: Мы в отличной форме

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери поделился мыслями после победы над "Монцой" (4:0).

"Команда хорошо тренируются, в раздевалке царит отличная атмосфера. Мы находимся в хорошей форме, но каждый новый матч для нас является настоящим вызовом. Самым главным является то, что мы хотим заставить наших болельщиков гордиться своей командой. Фанаты доверяют нам, и это то, что мне нравится больше всего. Они помогают нам тогда, когда дела идут не очень хорошо. Мы должны двигаться вперед. Посмотрим, что нас ожидает в конце сезона".