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Раньери - о победе над Монцой: Мы в отличной форме

Италия

Наставник римлян теперь думает о следующем матче

Раньери - о победе над Монцой: Мы в отличной форме

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери поделился мыслями после победы над "Монцой" (4:0).

"Команда хорошо тренируются, в раздевалке царит отличная атмосфера. Мы находимся в хорошей форме, но каждый новый матч для нас является настоящим вызовом. Самым главным является то, что мы хотим заставить наших болельщиков гордиться своей командой. Фанаты доверяют нам, и это то, что мне нравится больше всего. Они помогают нам тогда, когда дела идут не очень хорошо. Мы должны двигаться вперед. Посмотрим, что нас ожидает в конце сезона".

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"Сейчас я думаю о следующем матче против "Комо". Они обыграли нас в первом круге. Мы видели, как они играли с "Наполи". Я уверен, что через два-три года Сеск Фабрегас будет одним из лучших менеджеров Европы", — добавил Раньери.

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Отметим, что "Рома" набрала 40 очков и находится на девятом месте в Серии после 26 игр.

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Андрей Журба
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