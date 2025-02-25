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Волки громят аутсайдера. Рома - Монца 4:0. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" одержала разгромную победу над "Монцой" в 26-м туре чемпионата Италии.
Стоит отметить, что все четыре гола "волков" были забиты разными игроками.
В турнирной таблице "Рома" осталась 9-й, "Монца" - 20-й.
Серия А. 26-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Монца" 4:0
Голы: Салемакерс 10, Шомуродов 32, Анхелиньо 73, Кристанте 88
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