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Волки громят аутсайдера. Рома - Монца 4:0. Видео голов и обзор матча

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Волки громят аутсайдера. Рома - Монца 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Рома" одержала разгромную победу над "Монцой" в 26-м туре чемпионата Италии.

Стоит отметить, что все четыре гола "волков" были забиты разными игроками.

В турнирной таблице "Рома" осталась 9-й, "Монца" - 20-й.

Серия А. 26-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Монца" 4:0

Голы: Салемакерс 10, Шомуродов 32, Анхелиньо 73, Кристанте 88

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