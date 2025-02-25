  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Президент Серии А раскрыл детали совместного плана с АПЛ о летнем трансферном окне
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Серии А раскрыл детали совместного плана с АПЛ о летнем трансферном окне

Италия

Это касается каждой из топ-5 европейских лиг

Президент Серии А раскрыл детали совместного плана с АПЛ о летнем трансферном окне

Фото: mondocalcionews.it / Автор неизвестен

Новина українською

Президент Серии А Эцио Симонелли заявил о желании закрыть летнее трансферное окно в Италии до начала нового сезона.

"Вместе с другими европейскими лигами мы работаем над вопросом о закрытии летнего трансферного окна еще до начала нового сезона. Итальянская лига и АПЛ хотели бы, чтобы оно было закрыто одновременно, однако для этого нужно единогласие. Ла Лига заинтересована в том, чтобы летнее трансферное окно в Испании оставалось открытым до 31-го августа. Похоже, что это также касается Лиги 1 и Бундеслиги".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что летнее трансферное окно 2024 года в Серии А закрылось 30-го августа, после старта чемпионата.

По теме
yellow-arrow
Волки громят аутсайдера. Рома - Монца 4:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Раньери - о победе над Монцой: Мы в отличной форме
yellow-arrow
Три клуба, которые хотят подписать звезду Милана
Серия А АПЛ трансферное окно
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Serie A
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости