Президент Серии А раскрыл детали совместного плана с АПЛ о летнем трансферном окне

Президент Серии А Эцио Симонелли заявил о желании закрыть летнее трансферное окно в Италии до начала нового сезона.

"Вместе с другими европейскими лигами мы работаем над вопросом о закрытии летнего трансферного окна еще до начала нового сезона. Итальянская лига и АПЛ хотели бы, чтобы оно было закрыто одновременно, однако для этого нужно единогласие. Ла Лига заинтересована в том, чтобы летнее трансферное окно в Испании оставалось открытым до 31-го августа. Похоже, что это также касается Лиги 1 и Бундеслиги".