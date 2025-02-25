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Президент Серии А раскрыл детали совместного плана с АПЛ о летнем трансферном окне
Это касается каждой из топ-5 европейских лиг
Фото: mondocalcionews.it / Автор неизвестен
Президент Серии А Эцио Симонелли заявил о желании закрыть летнее трансферное окно в Италии до начала нового сезона.
"Вместе с другими европейскими лигами мы работаем над вопросом о закрытии летнего трансферного окна еще до начала нового сезона. Итальянская лига и АПЛ хотели бы, чтобы оно было закрыто одновременно, однако для этого нужно единогласие. Ла Лига заинтересована в том, чтобы летнее трансферное окно в Испании оставалось открытым до 31-го августа. Похоже, что это также касается Лиги 1 и Бундеслиги".
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Напомним, что летнее трансферное окно 2024 года в Серии А закрылось 30-го августа, после старта чемпионата.
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