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Милан начал переговоры по поводу звезды Брюгге
Но есть конкурент
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Николо Скира, "россонери" начали переговоры по левому защитнику "Брюгге" Максиму Де Кюйперу. На прошлой неделе уже состоялась положительная встреча с представителем игрока.
24-летний защитник имеет действующий контракт с "Брюгге" до 2028 года, но его форма привлекает внимание клубов за пределами Бельгии. "Милан" видит в нем кандидата на замену Тео Эрнандеса.
Однако интерес к Де Кюйперу также проявляет и лондонский "Арсенал".
Добавим, что в этом сезоне Де Кюйпер отметился 1 голом и 6 ассистами в 38 матчах за "Брюгге" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 12 миллионов евро.
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