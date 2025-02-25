Милан начал переговоры по поводу звезды Брюгге

Как сообщает журналист Николо Скира, "россонери" начали переговоры по левому защитнику "Брюгге" Максиму Де Кюйперу. На прошлой неделе уже состоялась положительная встреча с представителем игрока.

24-летний защитник имеет действующий контракт с "Брюгге" до 2028 года, но его форма привлекает внимание клубов за пределами Бельгии. "Милан" видит в нем кандидата на замену Тео Эрнандеса.

Однако интерес к Де Кюйперу также проявляет и лондонский "Арсенал".

Добавим, что в этом сезоне Де Кюйпер отметился 1 голом и 6 ассистами в 38 матчах за "Брюгге" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 12 миллионов евро.