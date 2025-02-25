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Ключевой хавбек Ромы близок к продлению контракта с клубом
Звездный одноклубник Довбика может остаться в Риме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой полузащитник итальянской "Ромы" близок к продлению контракта с клубом.
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, руководство "волков" приближается к достижению соглашения о продлении сотрудничества с 30-летним Леандро Паредесом. Его действующий контракт истекает в конце этого сезона.
Известно, что переговоры переходят к завершающей стадии. Окончательные детали будут согласованы в ближайшее время.
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В текущей кампании Леандро Паредес забил один гол и отдал две результативные передачи в 25 матчах за "Рому" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
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