Ключевой тур сезона? Итоги 26-го тура Серии А

По итогам 26-го тура Серии А "Интер" впервые в сезоне стал единоличным лидером по набранным очкам. Также "Ювентус" закрепился на четвертом месте, создав гандикап над преследователями. "Болонья" и "Милан" кажутся вылетевшими из борьбы за Топ-4, да и "Фиорентина". "Эмполи" опустился в зону вылета. Возможно, этот тур стал ключевым в сезоне.

"Интер"

Семь команд из Топ-8 лиги играли в этом туре в гостях. Против середняков или аутсайдеров, но потеряли много очков. Чемпион этим воспользовался. Хотя с большим скрипом, одержав лишь вторую победу в пяти последних турах, и вновь - с разницей в один мяч. Его проблемы в позиционной атаке против закрытой обороны и в целом игровые проблемы вновь проявились.

В первые 64 минуты он владел мячом 65 процентов времени, но ни разу не попал в створ ворот. Затем начал попадать в створ, а также - в перекладину, но как раз тогда "Дженоа" создала супермомент. А забить удалось с углового с помощью рикошета на 78-ой минуте. Лаутаро Мартинес прервал серию из четырех матчей без голов. Сложная победа над середняком.

Симоне Индзаги, впрочем, остался в целом даже очень доволен. Указывая на усталость, травмы и потому хваля игроков за усилия. Считает, что они создали много, мало позволили в обороне против сильного упорного соперника.

Таким "Дженоа" и вправду является, ведь проиграла лишь три из предыдущих 15-ти матчей. Но дома ее следует переигрывать легче. Хотя какая разница? Главное - результат. Эта победа позволила чемпиону выйти на первое место.

"Наполи", "Аталанта", "Ювентус"

"Ювентус" также победил лишь со счетом 1:0. Причем даже аутсайдера. Хотя в гостях. И команду, которую в двух предыдущих матчах лиги не побеждал. "Бьянконери" на самом деле создали много и должны были забивать больше, не пропустили во втором матче лиги подряд и много не позволили сопернику, хотя во втором тайме пришлось отбиваться.

Смесь эйфории после победы в Дерби Италии над "Интером" и депрессии после вылета из Лиги Чемпионов могла превратить выезд в Кальяри в ловушку. Но "Юве" удалось избежать ее. В своем старом классическом стиле - забить гол и удерживать результат. Еще и вернулся не только стиль, но и Душан Влахович, в первом "старте" в феврале забив такой важный гол.

Тьяго Мотта в флеш-интервью в перерыве боялся, что его команда в который раз в сезоне не добьет соперника и пропустит. После матча признавал проблемы, страдания во втором тайме, которые считает ожидаемыми из-за усталости после 90-та минут против "Интера" и 120-ти - против ПСВ. Но в целом доволен усилиями команды, "сухими" воротами.

"Ювентус" с четырьмя победами в лиге подряд впервые с января 2024-го года. Пусть и три последние - над "Комо", "Интером" и "Кальяри" - с разницей в один мяч. В гостях в лиге он добыл вторую победу в пяти последних матчах и третью в восьми. То есть на выезде ему сложно, и поэтому не нужно недооценивать этот успех. Тем более, что укрепил его на четвертом месте.

"Аталанта" со счетом 1:0 не побеждала давно. В последних четырех матчах лиги ее вообще лихорадит - две ничьи дома, две победы со счетом 5:0 в гостях. Причем во всех четырех соперниками были команды не из Топ-10 лиги. Стабильности нет. Но любая победа после вылета из Лиги Чемпионов и ссоры Джан Пьеро Гасперини с Адемолой Лукманом ценна. А тем более - 5:0.

Началось все тяжеловато. Первый гол пришел с рикошета. Но в итоге Матео Ретеги забил свой 21-й в сезоне и укрепился во главе бомбардиров лиги. Лукман топор войны с Гасперини все еще не закопал, даже не пожимал ему руку, не праздновал голы с ним, но главное - что забил два, еще и в отличном стиле, просто обойдя всех соперников.

Бергамцы с четырьмя домашними матчами лиги без побед подряд, но с тремя гостевыми победами подряд. На всех полях в лиге одержали лишь третью победу в девяти последних турах, но ее хватило для сокращения отставания от первого места до всего трех очков. "Богиня" вновь борется за Скудетто. И даже Гасперини уже не отрицает этого.

Продвижение "Интера" и "Аталанты" стало возможным благодаря поражению "Наполи". Благодаря четырем последним результатам "Наполи" - трем ничьим и поражению. Неаполитанцы очевидно выдыхаются. А против "Комо", только что легко победившего "Фиорентину" в гостях и мучающего всех грандов дома, нужно подходить в Топ-форме. Если ее нет - проиграешь.

Еще и получилась справедливая победа команды, потратившей зимой на трансферы больше всех в лиге, над командой, заработавшей больше всех, то есть ослабевшей, продавшей лидера и не купившей ему замену. Причем ведь победный гол "Комо" забил зимний новичок Диао, а пару раз спасал зимний новичок вратарь Бютез.

Бывший лидер лиги привез гол из-за дикой ошибки уже на седьмой минуте, когда Ррахмани не видел, где вратарь, и отдал пас в свои пустые ворота. Быстро сравнял с грубой ошибки соперника, но далее не давил, не создавал достаточно. Бодался с новичком лиги на равных. И в итоге пропустил с контратаки после еще одной своей ошибки.

Антонио Конте был очень доволен первым таймом. Особенно отмечая, что команда не развалилась после грубейшей ошибки. Но во втором, по его мнению, команда не выполняла его указания, делая противоположное тому, что он просил. Признал, что "Комо" после перерыва был голоднее и агрессивнее, чем "Наполи", что его удивило.

Первое поражение "Наполи" за 11 туров лиги на всех полях, первое за 13 - в гостях. И именно в такой момент, за неделю до очного матча против "Интера".

Остальные команды Топ-9

Команды с 5-8 мест в этом туре играли в гостях и не победили. "Лацио" не переиграл в гостях предпоследнюю команду лиги, еще и в концовке был вынужден отбиваться от нее. "Болонья" добыла 16:4 по ударам по воротам и 74:26 по владению мячом против 18-ой, но проиграла. "Фиорентина" развалилась во втором тайме в Вероне. А "Милан" вновь напривозил.

Наставник "Лацио" Марко Барони признавал, что его команде сильно не хватало скорости, интенсивности, а также побед в единоборствах. Хотя и жаловался на усталость своих игроков, узкое поле, плохое состояние газона и "автобус" "Венеции". "Лациале" и вправду страдают против закрытых соперников. Но кто им виноват?! Такие потери очков стоят очень дорого.

"Болонья" отыграла тип матча, который от команд Винченцо Итальяно часто видят. Огромное статистическое преимущество, но мало креатива и совсем уж ужасная реализация. Во втором тайме она даже 25 минут не пробивала по воротам. А когда наконец начала - пропустила второй. Первый же пропустила с пенальти.

Итальяно признал, что команде не хватало наполняемости штрафной соперника, поиска глубины, скорости, агрессии и качества, особенно на ударных позициях. Но также обвинял соперника в "автобусе". И заявлял, что нет ничего страшного в первом поражении после семи матчей лиги без них.

"Фиорентина" в первом тайме бодалась с "Вероной" на равных. Раффаэле Палладино отметил это с радостью, не понимая, что от фаворита требуется больше. Ну а на второй тайм она и вовсе не вышла, и Палладино признает, что не понимает причины. "Фиалки" чудом продержались до добавленного времени, но все же пропустили заслуженный гол.

После блестящего разгрома "Интера" они проиграли три матча лиги подряд. В последних двух даже не забили. Та победа оказалась Пирровой.

"Милан" ехал к "Торино" после десяти очков в четырех турах лиги. Но играл в тех турах он невзрачно, а вылет из Лиги Чемпионов сотряс его. Настолько, что вновь привез. Уже на пятой минуте Маньян выбил в Тиава, от которого мяч полетел в свои ворота. Во втором голе через две минуты после первого команда заснула и пропустила контратаку.

Как раз в атаке "россонери" создали больше, чем, пожалуй, в любом другом матче в любом турнире в каденции Сержиу Консейсау. Нанесли 26 ударов по воротам, из них восемь - в створ. Вратарь Ваня Милинкович-Савич постоянно спасал "Торино". В том числе отбил пенальти. Но все равно играл "Милан" хаотично, несобранно. Не реализовывал. И дико привозил в обороне.

Консейсау извинился перед болельщиками команды за то, что вынуждены смотреть такие последние матчи. Заявил, что поражение в Турине - причина не стратегических или тактических проблем, а исключительно невероятных ошибок. Отмечая множество ударов по воротам "Торино", спасения Милинковича-Савича. Но какое это имеет значение, когда результат - поражение?!

"Лацио" и "Болонья" побеждали трижды в последних девяти матчах лиги. "Милан" - четырежды в последних девяти, пять раз в последних 12-ти. "Фиорентина" побеждала в трех из 12-ти последних. Такие результаты позволили приблизиться "Роме", набравшей семь побед в своих последних десяти матчах лиги, пять побед в шести последних. Она в отличной форме.

На этот раз, правда, задача была простой - справиться дома с разваленной "Монцей". Но без Артема Довбика, Пауло Дибалы, Леандро Паредеса, Ману Коне в стартовом составе или в заявке вообще. И эта задача была легко выполнена.

Причем отличались дублеры отсутствующих. Дублер Довбика Эльдор Шомуродов с голом и ассистом, дублер Дибалы Суле с ассистом, дублер Коне и Паредеса Кристанте с голом и ассистом. Еще и забили оба латераля - Салемакерс и Анхелиньо, что тренерам всегда нравится.

Три победы в лиге подряд впервые с марта 2024-го года. Три победы в лиге подряд без пропущенных впервые с апреля 2023-го.

Другие

Победой над "Миланом" "Торино" подтвердил возвращение репутации грозы грандов. В последних девяти турах он проиграл лишь однажды, в том числе ничьи с "Ювентусом", "Аталантой", "Фиорентиной" и эта победа. "Комо" победой над "Наполи" подтвердил уверенную победу во Флоренции, компенсировав незаслуженные поражения от тех же "Ювентуса", "Аталанты" и "Милана".

Дебют нового главного тренера Кристиана Киву в "Парме" вышел успешным и сразу же вывел ее из зоны вылета. "Верона" реабилитировалась за 0:5 от "Аталанты" в предыдущем домашнем матче. "Венеция" лишь с одной победой в последних 16-ти турах и потому 19-ая, но играет неплохо. Что и подтвердила против "Лацио". "Кальяри" в очередной раз поборолся.

Провалились "Эмполи" и "Монца". Вторая во втором матче второй каденции Алессандро Несты проиграла с той же разницей мячей, что и в последнем матче каденции Сальваторе Боккетти. А первый проиграл четыре матча подряд с общей разницей мячей 1:14. Правда, в первых двух реально боролся с "Ювентусом" и "Миланом". Но теперь разваливается.

"Удинезе" закрепился в Топ-10 победой в Лечче. В матче, который больше запомнился событиями вокруг пенальти. Лоренцо Лукка захотел исполнять его, взял мяч в руки и отказывался отдать, несмотря на протесты тренеров и партнеров по команде. Даже получил желтую карточку за задержку времени. В итоге пробил и забил, но с ним не праздновали, и его быстро заменили.

Лучший игрок тура - Адемола Лукман ("Аталанта"). Превратил злость в успех на поле

Прорыв тура - "Парма". Идеальный дебют Киву

Разочарование тура - "Наполи". Потерял первое место

Лучший вратарь тура - Ваня Милинкович-Савич ("Торино"). Семь сейвов, в том числе пенальти

Лучший тренер тура - Сеск Фабрегас ("Комо"). Сковал, а затем победил лидера лиги

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 26 17 6 3 59-24 57 2 "Наполи" 26 17 5 4 42-21 56 3 "Аталанта" 26 16 6 4 59-26 54 4 "Ювентус" 26 12 13 1 43-21 49 5 "Лацио" 26 14 5 7 47-34 47 6 "Фиорентина" 26 12 6 8 41-28 42 7 "Милан" 25 11 8 6 37-26 41 8 "Болонья" 25 10 11 4 38-31 41 9 Рома 26 11 7 8 40-29 40 10 "Удинезе" 26 10 6 10 33-37 36 11 "Торино" 26 7 10 9 29-32 31 12 "Дженоа" 26 7 9 10 24-34 30 13 Комо 26 7 7 12 32-41 28 14 Верона 26 8 2 16 27-54 26 15 "Кальяри" 26 6 7 13 26-40 25 16 Лечче 26 6 7 13 18-42 25 17 "Парма" 26 5 8 13 32-45 23 18 "Эмполи" 26 4 9 13 22-43 21 19 Венеция 26 3 8 15 22-41 17 20 Монца 26 2 8 16 21-43 14

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