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Интер - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии
Интер - Лацио: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.02.2025 ⋊ Кубок Италии на UA-Футбол
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"Интер" наконец-то вышел на первое место в Серии А, опередив "Наполи". Правда, в субботу придется защищать его в очном матче в Неаполе. А перед этим нужно выделить достаточно сил и внимания на Кубок Италии. "Лацио" свое желаемое место в лиге - четвертое - потерял в позапрошлом туре, а в предыдущем даже позволил "Ювентусу" создать гандикап. Хватит ли ему внимания на Коппа?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Кубок Италии. Четвертьфинал
25 февраля. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Лацио"
Главный арбитр: Михаэль Фаббри
Трансляция: Megogo Футбол 2
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