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Интер - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Италия

Интер - Лацио: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.02.2025 ⋊ Кубок Италии на UA-Футбол

Интер - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Интер" наконец-то вышел на первое место в Серии А, опередив "Наполи". Правда, в субботу придется защищать его в очном матче в Неаполе. А перед этим нужно выделить достаточно сил и внимания на Кубок Италии. "Лацио" свое желаемое место в лиге - четвертое - потерял в позапрошлом туре, а в предыдущем даже позволил "Ювентусу" создать гандикап. Хватит ли ему внимания на Коппа?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Кубок Италии. Четвертьфинал

25 февраля. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Лацио"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Трансляция: Megogo Футбол 2

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