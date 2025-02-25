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Милан может уволить Консейсау по итогам этого сезона
Все будет зависеть от результатов команды в чемпионате Италии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" уволит Сержиу Консейсау летом, если клуб не сможет попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Согласно информации от итальянского издания Calciomercato, Сержиу Консейсау, который возглавил "Милан" в конце декабря прошлого года, подписал контракт до 30 июня 2026 года. Но в его соглашении есть пункт, который позволяет руководству клуба досрочно разорвать сотрудничество с тренером, если под его руководством "россонери" не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Отмечается, что вероятная победа в Кубке Италии не будет считаться достаточной причиной для того, чтобы Консейсау остался на своей должности в "Милане" по итогам этого сезона.
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В начале января "россонери" вместе с Сержиу Консейсау одержали победу в Суперкубке Италии.
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