Милан может уволить Консейсау по итогам этого сезона

"Милан" уволит Сержиу Консейсау летом, если клуб не сможет попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Согласно информации от итальянского издания Calciomercato, Сержиу Консейсау, который возглавил "Милан" в конце декабря прошлого года, подписал контракт до 30 июня 2026 года. Но в его соглашении есть пункт, который позволяет руководству клуба досрочно разорвать сотрудничество с тренером, если под его руководством "россонери" не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Отмечается, что вероятная победа в Кубке Италии не будет считаться достаточной причиной для того, чтобы Консейсау остался на своей должности в "Милане" по итогам этого сезона.

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В начале января "россонери" вместе с Сержиу Консейсау одержали победу в Суперкубке Италии.