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Главный тренер сборной Италии назвал игрока, которого ждёт в национальной команде
Верит, что он найдёт свою лучшую форму
Фото: twitter.com/sscnapoli
Главный тренер сборной Италии назвал игрока, которого ждёт в национальной команде.
Лучано Спаллетти в интервью Il Messaggero затронул тему, связанную с сезонными трудностями капитана "Ромы" Лоренцо Пеллегрини.
"Пеллегрини — ещё один, кого мы ждём. У Лоренцо есть характер, он умеет обращаться с мячом, видит игру. Он должен найти наилучшую форму", - сказал тренер сборной Италии.
Напомним, что у Лоренцо Пеллегрини в сезоне 2024/25 были проблемы с коленом и мышечные проблемы. Из-за этого полузащитник пропустил 3 матча итальянского клуба.
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Сборная Италии в марте сыграет плей-офф Лиги А со сборной Германии в 1/4 финала турнира. Домашний поединок сборная проведёт 20 марта, ответный – 23 марта.
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