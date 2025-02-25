Главный тренер сборной Италии назвал игрока, которого ждёт в национальной команде.

Лучано Спаллетти в интервью Il Messaggero затронул тему, связанную с сезонными трудностями капитана "Ромы" Лоренцо Пеллегрини.

"Пеллегрини — ещё один, кого мы ждём. У Лоренцо есть характер, он умеет обращаться с мячом, видит игру. Он должен найти наилучшую форму", - сказал тренер сборной Италии.

Напомним, что у Лоренцо Пеллегрини в сезоне 2024/25 были проблемы с коленом и мышечные проблемы. Из-за этого полузащитник пропустил 3 матча итальянского клуба.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сборная Италии в марте сыграет плей-офф Лиги А со сборной Германии в 1/4 финала турнира. Домашний поединок сборная проведёт 20 марта, ответный – 23 марта.