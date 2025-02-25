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Красота! Интер забил сумасшедший гол в матче Кубка Италии. Видео
Восторг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" забил сумасшедший гол в матче Кубка Италии.
В матче турнира австрийский нападающий Марко Арнаутович забил "пушечный" гол в ворота "Лацио". Шансов у вратаря отбить не было, потому что мяч летел быстро
Видео гола:
Гол Інтера в Кубку Італії. ВАУ!— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) February 25, 2025
Відео: Caze TV pic.twitter.com/qw8yTpblDo
К слову, это четвёртый гол нападающего за "Интер" и второй в Кубке Италии. Ранее он забивал "Удинезе".
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Марко Арнаутович присоединился к "Интеру" в начале сезона и подписал контракт на год.
После первого тайма "Интер" обыгрывает "Лацио" со счётом 1:0.
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