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Кубок Италии. Интер - Лацио 2:0. На классе и кубковой магии Индзаги

Италия

"Нерадзурри" отыграли не лучшим образом, но спокойно победили

Кубок Италии. Интер - Лацио 2:0. На классе и кубковой магии Индзаги

Getty Images / Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Италии. Четвертьфинал

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Лацио" 2:0

Голы: Арнаутович 39, Чалханоглу 77 (пен.)

"Интер": Х. Мартинес, Павар, Де Фрай, Биссек, Дармиан (Думфриз 24), Асллани (Чалханоглу 63), Зелински, Фраттези (Барелла 84), Димарко (А. Бастони 64), Тареми, Арнаутович (Корреа 64)

"Лацио": Мандас, Лаццари, Хила (А. Романьоли 46), Жиго, Лука Пеллегрини (Тавареш 61), Ровелла, Гендузи, Исаксен (Ибрагимович 78), Диа, Дзакканьи (Педро 61), Чауна (Нослин 61)

Предупреждения: Асллани 14, Думфриз 85 - Исаксен 33, Лука Пеллегрини 36, Жиго 75, Гендузи 76, Ибрагимович 79

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

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