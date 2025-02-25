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Кубок Италии. Интер - Лацио 2:0. На классе и кубковой магии Индзаги
"Нерадзурри" отыграли не лучшим образом, но спокойно победили
Getty Images / Global Images Ukraine
Кубок Италии. Четвертьфинал
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Лацио" 2:0
Голы: Арнаутович 39, Чалханоглу 77 (пен.)
"Интер": Х. Мартинес, Павар, Де Фрай, Биссек, Дармиан (Думфриз 24), Асллани (Чалханоглу 63), Зелински, Фраттези (Барелла 84), Димарко (А. Бастони 64), Тареми, Арнаутович (Корреа 64)
"Лацио": Мандас, Лаццари, Хила (А. Романьоли 46), Жиго, Лука Пеллегрини (Тавареш 61), Ровелла, Гендузи, Исаксен (Ибрагимович 78), Диа, Дзакканьи (Педро 61), Чауна (Нослин 61)
Предупреждения: Асллани 14, Думфриз 85 - Исаксен 33, Лука Пеллегрини 36, Жиго 75, Гендузи 76, Ибрагимович 79
Главный арбитр: Михаэль Фаббри
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