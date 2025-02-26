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Много дерби не бывает. Определилась первая полуфинальная пара Кубка Италии

Италия

Реванш?

Много дерби не бывает. Определилась первая полуфинальная пара Кубка Италии

Coppa

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Определилась первая полуфинальная пара Кубка Италии.

В ней встретятся "Милан" и "Интер". Полуфинал состоит из двух матчей. По предварительным датам "Милан" свой "домашний" поединок проведёт 2 апреля, а ответный состоится 23 апреля.

Команды уже встречались три раза в сезоне 2024/25. "Милан" обыграл "Интер" в Серии А (2:1) и в финале Суперкубка Италии (3:2). Ещё один матч чемпионата Италии закончился вничью (1:1).

Второй полуфиналист определится 26 февраля в матче между "Ювентусом" и "Эмполи".

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Напомним, что "Милан" в четвертьфинале Кубка 5 февраля прошёл "Рому".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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