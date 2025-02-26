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Много дерби не бывает. Определилась первая полуфинальная пара Кубка Италии
Реванш?
Coppa
Определилась первая полуфинальная пара Кубка Италии.
В ней встретятся "Милан" и "Интер". Полуфинал состоит из двух матчей. По предварительным датам "Милан" свой "домашний" поединок проведёт 2 апреля, а ответный состоится 23 апреля.
Команды уже встречались три раза в сезоне 2024/25. "Милан" обыграл "Интер" в Серии А (2:1) и в финале Суперкубка Италии (3:2). Ещё один матч чемпионата Италии закончился вничью (1:1).
Второй полуфиналист определится 26 февраля в матче между "Ювентусом" и "Эмполи".
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Напомним, что "Милан" в четвертьфинале Кубка 5 февраля прошёл "Рому".
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