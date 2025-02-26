"Я горжусь своей командой". Индзаги прокомментировал выход Интера в полуфинал Кубка Италии

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды над "Лацио" (2:0) в четвертьфинале Кубка Италии и поделился мыслями относительно следующего матча в этом турнире.

"Это был отличный матч против хорошей команды. Нам было немного трудно в первом тайме, но блестящий гол Марко Арнаутовича все изменил. Во втором тайме мы сыграли намного лучше. Я горжусь своими игроками, которые отдают все силы ради клуба. В полуфинале мы будем играть с "Миланом", но мы будем думать об этом поединке в апреле. Впереди нас ждет много матчей, поэтому мы движемся постепенно и не забегаем вперед".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что матчи между "Интером" и "Миланом" в полуфинале Кубка Италии запланированы на 6 и 23 апреля.