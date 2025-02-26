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"Я горжусь своей командой". Индзаги прокомментировал выход Интера в полуфинал Кубка Италии
В следующей стадии мы вновь увидим миланское дерби
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды над "Лацио" (2:0) в четвертьфинале Кубка Италии и поделился мыслями относительно следующего матча в этом турнире.
"Это был отличный матч против хорошей команды. Нам было немного трудно в первом тайме, но блестящий гол Марко Арнаутовича все изменил. Во втором тайме мы сыграли намного лучше. Я горжусь своими игроками, которые отдают все силы ради клуба. В полуфинале мы будем играть с "Миланом", но мы будем думать об этом поединке в апреле. Впереди нас ждет много матчей, поэтому мы движемся постепенно и не забегаем вперед".
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Напомним, что матчи между "Интером" и "Миланом" в полуфинале Кубка Италии запланированы на 6 и 23 апреля.
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