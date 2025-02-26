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Команда Индзаги выходит в полуфинал Кубка Италии. Интер - Лацио 2:0. Обзор матча
Шедевр от Марко Арнаутовича помог "нерадзурри" одержать победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" оказался сильнее римского "Лацио" в четвертьфинальном матче Кубка Италии. Подопечные Симоне Индзаги в следующей стадии турнира встретятся с "Миланом", поэтому нас ждет захватывающее двухматчевое противостояние.
Шедевральный гол от Марко Арнаутовича под конец первого тайма из-за пределов штрафной площади и гол Хакана Чалханоглу с одиннадцатиметровой отметки во второй половине поединка помогли "нерадзурри" обыграть "орлов".
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Кубок Италии, 1/4 финала
Стадион: "Джузеппе Меацца" (Милан)
Главный судья: Микаэль Фаббри (Италия)
"Интер" - "Лацио" 2:0
Голы: Арнаутович (39), Чалханоглу (77, пен.)
Видеообзор матча:
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