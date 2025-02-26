Нападающий Интера прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка Италии

Нападающий Марко Арнаутович, чей фантастический гол из-за пределов штрафной площадки помог "Интеру" одержать победу над "Лацио", поделился своими мыслями после матча.

"Эта победа много значит для меня и "Интера". Самое главное было выиграть матч - мы еще до игры говорили, что хотим выйти в полуфинал, и нам это удалось. Мы счастливы.

Предстоящий матч чемпионата против "Наполи"? Мы всегда играем на победу. Мы знаем, что у нас сильная команда, но "Наполи" также в хорошей форме. Мы едем туда, чтобы победить.

Полуфинал против "Милана"? Сейчас мы не думаем о "Милане", впереди важный матч в субботу, а дальше будем двигаться от игры к игре. До дерби еще далеко", - сказал Арнаутович.