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Нападающий Интера прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка Италии
А также предстоящие сверхважные матчи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Марко Арнаутович, чей фантастический гол из-за пределов штрафной площадки помог "Интеру" одержать победу над "Лацио", поделился своими мыслями после матча.
"Эта победа много значит для меня и "Интера". Самое главное было выиграть матч - мы еще до игры говорили, что хотим выйти в полуфинал, и нам это удалось. Мы счастливы.
Предстоящий матч чемпионата против "Наполи"? Мы всегда играем на победу. Мы знаем, что у нас сильная команда, но "Наполи" также в хорошей форме. Мы едем туда, чтобы победить.
Полуфинал против "Милана"? Сейчас мы не думаем о "Милане", впереди важный матч в субботу, а дальше будем двигаться от игры к игре. До дерби еще далеко", - сказал Арнаутович.
Напомним, что матч Серии А между "Наполи" и "Интером", которые являются лидерами чемпионата Италии, состоится 1 марта, тогда как поединки между "Интером" и "Миланом" в полуфинале Кубка Италии запланированы на апрель.
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