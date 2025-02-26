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Рома хочет оставить в команде арендованного вингера Милана
Руководство клуба договорилось с игроком об условиях контракта
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" хочет оставить в команде арендованного вингера "Милана".
Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "джалоросси" хочет сохранить в команде Алексиса Салемакерса, однако "Милан" отказался от идеи его продажи в январе и требует за 25-летнего футболиста 20 миллионов евро.
Указывается, что "волки" согласовали условия личного контракта с бельгийским вингером до 2029 года с зарплатой в 2,4 миллиона евро в год. Однако последнее слово остается за "россонери".
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В этом сезоне Алексис Салемакерс забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 22 матчах на клубном уровне. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
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