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Ювентус - Эмполи. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Италия

Ювентус - Эмполи: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.02.2025 ⋊ Кубок Италии на UA-Футбол

Ювентус - Эмполи. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" примет на своем поле "Эмполи" в рамках четвертьфинала Кубка Италии.

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"Старая синьора" выиграла 5 из 6 последних матчей. В чемпионате команда идет четвертой, набрав 49 пунктов. Стоит заметить, что "Ювентус" - действующий победитель турнира.

"Эмполи" не побеждает в 11 играх подряд — девять из них завершились поражением. В Серии А "синие" с 21 баллом занимают 18-е место.

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Поединок состоится в среду, 26 февраля и начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 2.

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Трансляция матча Ювентус - Эмполи
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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