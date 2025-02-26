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Ювентус - Эмполи. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии
Ювентус - Эмполи: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.02.2025 ⋊ Кубок Италии на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" примет на своем поле "Эмполи" в рамках четвертьфинала Кубка Италии.
"Старая синьора" выиграла 5 из 6 последних матчей. В чемпионате команда идет четвертой, набрав 49 пунктов. Стоит заметить, что "Ювентус" - действующий победитель турнира.
"Эмполи" не побеждает в 11 играх подряд — девять из них завершились поражением. В Серии А "синие" с 21 баллом занимают 18-е место.
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Поединок состоится в среду, 26 февраля и начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 2.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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