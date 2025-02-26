Рома присматривается к кандидатурам двух известных тренеров Серии А

Клаудио Раньери с руководством "Ромы" продолжает изучать искать нового тренера команды для следующего сезона.

Как рассказывает Corriere della Sera, главный тренер "волков" является большим поклонником Сеска Фабрегаса, который достиг значительного прогресса на тренерской должности в Комо.

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Однако "Рома" изучает и другие варианты. По информации Tuttomercatoweb, римский клуб начал первые контакты с наставником "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

2 марта "Рома" примет дома "Комо" в рамках 27-го тура чемпионата Италии.