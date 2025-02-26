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Ювентус - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Италия

Ювентус - Эмполи: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.02.2025 ⋊ Кубок Италии на UA-Футбол

Ювентус - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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26 февраля состоится матч четвертьфинала Кубка Италии, в котором "Ювентус" примет на своем поле "Эмполи".

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Стоит заметить, что победитель пары "Ювентус" - "Эмполи" в полуфинале сыграет с "Болоньей".

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Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 2.

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Трансляция матча Ювентус - Эмполи
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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