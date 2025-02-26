Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии
Ювентус - Эмполи: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.02.2025 ⋊ Кубок Италии на UA-Футбол
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
26 февраля состоится матч четвертьфинала Кубка Италии, в котором "Ювентус" примет на своем поле "Эмполи".
Стоит заметить, что победитель пары "Ювентус" - "Эмполи" в полуфинале сыграет с "Болоньей".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 2.
Трансляция матча Ювентус - ЭмполиСмотреть трансляцию
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известны новые правила, которые могут изменить футбол уже в следующем сезоне
- "Ты что, идиот?!": бывшая Герреро рассказала о скандальных фотографиях форварда в форме Динамо
- Слова лишние. Барселона – Атлетико 4:4. Обзор первого матча ½ Кубка Испании
- Серия А. Дублер Довбика с голом и ассистом, Рома с разгромной победой
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Гендиректор Зари – о работе судей: Строитель сделал плохой ремонт, вы ему заплатите или нет?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000