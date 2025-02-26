Ювентус - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

26 февраля состоится матч четвертьфинала Кубка Италии, в котором "Ювентус" примет на своем поле "Эмполи".

Стоит заметить, что победитель пары "Ювентус" - "Эмполи" в полуфинале сыграет с "Болоньей".

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Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 2.

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