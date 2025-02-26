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Милан согласовал новый контракт с лидером команды

Италия

Получит повышение зарплаты

Милан согласовал новый контракт с лидером команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По данным La Gazzetta dello Sport, "Милан" достиг соглашения с Кристианом Пулишичем о продлении контракта на улучшенных условиях. Зарплата американца вырастет с 4 миллионов евро в год до примерно 5 миллионов. Новый контракт будет рассчитан до 2028-го года с возможностью продления до 2029-го.

Пулишич стал одним из лучших игроков "Милана" и Серии A после перехода из "Челси" за €22 млн в 2023 году. Именно поэтому "Милан" действует на опережение, не только закрепляя Пулишича в команде, но и признавая его статус топ-игрока.

Американец чувствует себя комфортно как в городе, так и в раздевалке. Его стабильность привлекает внимание других клубов, но продление контракта станет четким сигналом - Пулишич счастлив в "Милане", и клуб не намерен с ним расставаться, независимо от итогов этого непростого сезона.

Добавим, что в этом сезоне на счету 26-летнего вингера 12 голов и 9 ассистов в 34 матчах за "Милан" во всех турнирах.

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Милан Кристиан Пулишич
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Источник:
La Gazzettaa dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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