Милан согласовал новый контракт с лидером команды

По данным La Gazzetta dello Sport, "Милан" достиг соглашения с Кристианом Пулишичем о продлении контракта на улучшенных условиях. Зарплата американца вырастет с 4 миллионов евро в год до примерно 5 миллионов. Новый контракт будет рассчитан до 2028-го года с возможностью продления до 2029-го.

Пулишич стал одним из лучших игроков "Милана" и Серии A после перехода из "Челси" за €22 млн в 2023 году. Именно поэтому "Милан" действует на опережение, не только закрепляя Пулишича в команде, но и признавая его статус топ-игрока.

Американец чувствует себя комфортно как в городе, так и в раздевалке. Его стабильность привлекает внимание других клубов, но продление контракта станет четким сигналом - Пулишич счастлив в "Милане", и клуб не намерен с ним расставаться, независимо от итогов этого непростого сезона.

Добавим, что в этом сезоне на счету 26-летнего вингера 12 голов и 9 ассистов в 34 матчах за "Милан" во всех турнирах.