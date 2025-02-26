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Одноклубник Артема Довбыка хочет остаться в команде
Нападающий счастлив в "Роме"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно казалось, что Пауло Дибала может покинуть "Рому" летом. Форвард проводит великолепный сезон, став ключевой фигурой команды, что лишь усиливало слухи о возможном трансфере. Однако ситуация изменилась – Дибала склоняется к тому, чтобы остаться в столице Италии.
Его контракт действует до следующего года, что дает "Роме" контроль над ситуацией. Хотя ранее обсуждалась возможность нового вызова, сейчас все указывает на то, что аргентинец останется еще на сезон. Важную роль в этом сыграли стабильность, которую он нашел в клубе, и его лидерская роль в команде.
Хотя в футболе ничего нельзя исключать, похоже, что Дибала останется в "Роме" еще на год, развеяв сомнения относительно своего ближайшего будущего.
Добавим, что в этом сезоне 31-летний аргентинец забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 32 матчах за "Рому" во всех турнирах.
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