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Известна цена, за которую Милан готов отпустить своего звездного игрока

Италия

Защитник покинет клуб летом

Известна цена, за которую Милан готов отпустить своего звездного игрока

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Руди Галетти, переговоры между Тео Эрнандесом и "Миланом" по поводу нового контракта зашли в тупик, а "Манчестер Сити" рассматривает возможность летнего трансфера левого защитника.

В январе "россонери" были готовы продать Тео в "Комо" за 50 миллионов евро, но сам защитник отказался от такого перехода. Теперь руководство "Милана" готово снизить цену до 35 миллионов евро - сумму, которую в "Ман Сити" считают вполне справедливой.

Помимо "Ман Сити", ситуацию внимательно мониторит и "Реал Мадрид", где Эрнандес выступал с 2017 по 2019 год. Футболист не исключает возвращения на "Бернабеу", однако также открыт к варианту с переездом в Англию.

Добавим, что в этом сезоне на счету 27-летнего француза забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 35 матчах за "Милан" во всех турнирах.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Милан Тео Эрнандес
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
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