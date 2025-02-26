Известна цена, за которую Милан готов отпустить своего звездного игрока

Как сообщает журналист Руди Галетти, переговоры между Тео Эрнандесом и "Миланом" по поводу нового контракта зашли в тупик, а "Манчестер Сити" рассматривает возможность летнего трансфера левого защитника.

В январе "россонери" были готовы продать Тео в "Комо" за 50 миллионов евро, но сам защитник отказался от такого перехода. Теперь руководство "Милана" готово снизить цену до 35 миллионов евро - сумму, которую в "Ман Сити" считают вполне справедливой.

Помимо "Ман Сити", ситуацию внимательно мониторит и "Реал Мадрид", где Эрнандес выступал с 2017 по 2019 год. Футболист не исключает возвращения на "Бернабеу", однако также открыт к варианту с переездом в Англию.

Добавим, что в этом сезоне на счету 27-летнего француза забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 35 матчах за "Милан" во всех турнирах.