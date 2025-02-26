Спортивный директор Наполи окончательно закрыл вопрос о наличии клаусулы в контракте Осимхена

Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна подтвердил, что в контракте Виктора Осимхена, который сейчас выступает за "Галатасарай" на правах аренды, есть пункт об увольнении.

"Это правда, что в контракте Виктора есть пункт об увольнении. Мы работаем над тем, чтобы найти решение как можно скорее, чтобы избежать задержки с трансфером, как это произошло прошлым летом", - сказал Манна.

Осимхен в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 5 ассистов.