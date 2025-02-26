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Спортивный директор Наполи окончательно закрыл вопрос о наличии клаусулы в контракте Осимхена

Италия

Мы работаем над тем, чтобы найти решение как можно скорее (с)

Спортивный директор Наполи окончательно закрыл вопрос о наличии клаусулы в контракте Осимхена

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна подтвердил, что в контракте Виктора Осимхена, который сейчас выступает за "Галатасарай" на правах аренды, есть пункт об увольнении.

"Это правда, что в контракте Виктора есть пункт об увольнении.

Мы работаем над тем, чтобы найти решение как можно скорее, чтобы избежать задержки с трансфером, как это произошло прошлым летом", - сказал Манна.

Осимхен в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 5 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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