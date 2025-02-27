Кубок Италии. Ювентус - Эмполи 1:1 (2:4 пен.). Ожидаемый шок

Кубок Италии. 1/8 финала

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Эмполи" 1:1 (2:4 пен.)

Голы: К. Тюрам 66 - Мале 24

Пенальти: Влахович 0:0 (неточно), Хендерсон 0:1, Коло Муани 1:1, Куаме 1:2, Локателли 2:2, Какаче 2:3, Йилдиз 2:3 (вратарь), Мариануччи 2:4

"Ювентус": Перин, Веа, Гатти, Келли (Локателли 54), Камбиазо (Кошта 84), К. Тюрам, Коопмейнерс (Йилдиз 54), Коло Муани, МакКенни, Нико Гонсалес (Консейсау 60), Влахович

"Эмполи": Васкес, Исмаили (Гогличидзе 46), Мариануччи, Тосто (Пеццелла 60), Самбия, Баччи (Гьяси 73), Хендерсон, Мале, Какаче, Конате (Эспозито 60), Коломбо (Куаме 60)

Предупреждения: Локателли 80 - Хендерсон 65, Гогличидзе 74, Эспозито 79

Главный арбитр: Франческо Фурно

А мы уже не верили в сказки. Именно мы, любители итальянского футбола. Мы думали, что аутсайдеры могут сколько угодно пыжиться, стараться, выносить по игре грандов, но в итоге все равно проиграют. Потому что таковы неписаные законы кальчо. Ни одна живая душа, в том числе и автор этих строк, не давала ни единого шанса "Эмполи" в дуэли с "Ювентусом". Но все же футбол жив. Кальчо жив!

"Юве" играет паршиво. Но все же выиграл четыре предыдущих матча против итальянских команд. Вылет из Лиги Чемпионов неделю тому сотряс его, вызвал брожение, много неприятных комментариев. Однако после него удалось добыть классическую победу - 1:0 в Кальяри. А теперь в Коппа встретилась команда из зоны вылета Серии А. Дома. Впрочем, оказалось, что все не так просто.

В начале месяца команды уже встречались. Также в Турине. В Серии А. Тогда "Эмполи" рано открыл счет, во втором тайме пропустил дважды, но мог сравнять. На 84-ой минуте он остался вдесятером и лишь тогда пропустил еще два мяча и проиграл со счетом 1:4. Значит, до удаления он боролся весьма прилично. Что обещало борьбу и сегодня. Но к ней фаворит оказался не готов.

В дебюте туринец Гонсалес мог забить, но замкнул пас Коло Муани неточно. На этом игра надолго заснула. Никто никуда не спешил. Пока долгая комбинация гостей не завершилась ударом Мале низом метров с 20-ти. Многие СМИ предполагали, что зимний новичок Виктор Коваленко выйдет с первых минут вместо Юссуфа, но не вышел, и Роберто Д"Аверса, как оказалось, угадал.

"Юве" пытался кое-что сделать. Но ничего серьезного. Как раз соперник Конате получил длинный пас, вышел на вратаря и пробил в стойку. Не случайно местные болельщики провожали команду на перерыв свистом. А в начале второго тайме Мале вновь пробил издали. На этот раз Перин отбил.

Постепенно все же хозяева наращивали давление. Васкес потащил штрафной Влаховича. Хотя в контратаке Самбия прорвался и пробил в Перина. Все же Тюрам пофинтил мимо защитника и пробил мимо вратаря. Хотя ведь и это не разбудило туринцев. Их попытки не были особо опасными. Хорошие атаки, но ужасные завершения. Однажды Васкес выскочил и забрал мяч у Влаховича.

Серию пенальти начал Влахович, пробив куда-то в сторону Луны. Далее игроки забивали. Какаче почти смазал, но Перин, задев мяч, все же не сумел выбить его из ворот. А затем Васкес довольно спокойно отбил несложный удар Йилдиза.

"Эмполи" в полуфинале Кубка впервые в своей истории. После побед в гостях над "Торино", "Фиорентиной" и "Ювентусом", причем двумя последними - в серии пенальти. Он встретится в с "Болоньей". А "Ювентус", победитель турнира в предыдущем сезоне, складывает полномочия. И вряд ли кто-либо может говорить о несправедливости. Так он и играет в последнее время и вообще в этом сезоне.