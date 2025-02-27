  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Благодаря Ювентусу. Эмполи впервые в истории сыграет в ½ Кубка Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Благодаря Ювентусу. Эмполи впервые в истории сыграет в ½ Кубка Италии

Италия
Обновлено

Особенный сезон для синих

Благодаря Ювентусу. Эмполи впервые в истории сыграет в ½ Кубка Италии

Getty Images

Новина українською

В ¼ финала тосканцы шокировали в Турине "старую синьору" (1:1, 4:2 в серии пенальти). Ранее "адзурри" трижды выступали на этой стадии, но каждый раз терпели поражение.

Читайте такжеКубок Италии. Ювентус - Эмполи 1:1 (2:4 пен.). Ожидаемый шок

В кампании 1985/86 команда пропустила дальше "Фиорентину" (3:2, 0:3), в розыгрыше 1987/88 – "Интер" (0:1, 1:2). На упомянутом этапе кубка страны 2006/07 "Эмполи" также вылетел от миланских "змей" (0:2, 0:2).

У "синих" даже есть шансы пробиться в финал. Коллектив ждет противостояние с "Болоньей" в апреле. Соперники проведут поочередно две домашние встречи. В другом матче ½ состоится миланское дерби.

По теме
yellow-arrow
Сроки восстановления Довбика затягиваются, – La Gazzetta dello Sport
yellow-arrow
Кубок Италии. Ювентус - Эмполи 1:1 (2:4 пен.). Ожидаемый шок
yellow-arrow
Два итальянских гранда сохраняют интерес к Судакову, - СМИ
Эмполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости