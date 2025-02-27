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Благодаря Ювентусу. Эмполи впервые в истории сыграет в ½ Кубка Италии
Особенный сезон для синих
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В ¼ финала тосканцы шокировали в Турине "старую синьору" (1:1, 4:2 в серии пенальти). Ранее "адзурри" трижды выступали на этой стадии, но каждый раз терпели поражение.
В кампании 1985/86 команда пропустила дальше "Фиорентину" (3:2, 0:3), в розыгрыше 1987/88 – "Интер" (0:1, 1:2). На упомянутом этапе кубка страны 2006/07 "Эмполи" также вылетел от миланских "змей" (0:2, 0:2).
У "синих" даже есть шансы пробиться в финал. Коллектив ждет противостояние с "Болоньей" в апреле. Соперники проведут поочередно две домашние встречи. В другом матче ½ состоится миланское дерби.
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