Благодаря Ювентусу. Эмполи впервые в истории сыграет в ½ Кубка Италии

В ¼ финала тосканцы шокировали в Турине "старую синьору" (1:1, 4:2 в серии пенальти). Ранее "адзурри" трижды выступали на этой стадии, но каждый раз терпели поражение.

В кампании 1985/86 команда пропустила дальше "Фиорентину" (3:2, 0:3), в розыгрыше 1987/88 – "Интер" (0:1, 1:2). На упомянутом этапе кубка страны 2006/07 "Эмполи" также вылетел от миланских "змей" (0:2, 0:2).

У "синих" даже есть шансы пробиться в финал. Коллектив ждет противостояние с "Болоньей" в апреле. Соперники проведут поочередно две домашние встречи. В другом матче ½ состоится миланское дерби.