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Наставник Ювентуса - после вылета из Кубка Италии: Мне стыдно

Италия
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Наставник Ювентуса - после вылета из Кубка Италии: Мне стыдно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На пресс-конференции после четвертьфинального матча Кубка Италии, который завершился победой "Эмполи" в серии пенальти, главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта дал свой комментарий относительно игры.

"Я полностью беру на себя ответственность, мне стыдно за то, что мы увидели на поле. В первом тайме нам полностью не хватало должного настроя, а это значит, что я не смог донести до ребят, что значит играть в таком матче в футболке "Ювентуса". Можно ошибаться в передачах, пробивать мимо ворот, но нельзя выходить на поле без правильного отношения.

Это был очень важный матч для нас, и мы его полностью провалили. Как команда, мы должны действовать намного лучше, чем в первом тайме", - сказал Мотта.

Добавим, что следующий свой матч "Ювентус" проведет 3 марта против "Вероны" в рамках Серии А.

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Источник:
Juventus
Опубликовал: Алексей Полищук
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