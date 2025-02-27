Милан интересуется защитником Вулверхэмптона

Как сообщает издание La Gazzettaa dello Sport, "Милан" рассматривает возможность подписания левого защитника "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури.

Репутация алжирца существенно возросла после переезда в Англию, и его популярность среди топ-клубов не является сюрпризом. "Россонери" включили его в свой список потенциальных усилений, где также есть Максим Де Кюйпер. С представителями алжирца уже состоялись первые контакты.

Ожидается, что Жорже Мендеш может сыграть ключевую роль в возможном трансфере, ведь он является агентом игрока и имеет хорошие отношения с "Миланом".

Итальянский клуб может получить преимущество в переговорах, поскольку контракт Аит-Нури с "Вулверхэмптоном" действует до лета 2026 года, хотя у англичан есть опция продления еще на год.

Добавим, что в этом сезоне 23-летний левый защитник забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 29 матчах за "волков" во всех турнирах.