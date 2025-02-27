  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан интересуется защитником Вулверхэмптона
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан интересуется защитником Вулверхэмптона

Италия

Замена для лидера

Милан интересуется защитником Вулверхэмптона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание La Gazzettaa dello Sport, "Милан" рассматривает возможность подписания левого защитника "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури.

Репутация алжирца существенно возросла после переезда в Англию, и его популярность среди топ-клубов не является сюрпризом. "Россонери" включили его в свой список потенциальных усилений, где также есть Максим Де Кюйпер. С представителями алжирца уже состоялись первые контакты.

Ожидается, что Жорже Мендеш может сыграть ключевую роль в возможном трансфере, ведь он является агентом игрока и имеет хорошие отношения с "Миланом".

Итальянский клуб может получить преимущество в переговорах, поскольку контракт Аит-Нури с "Вулверхэмптоном" действует до лета 2026 года, хотя у англичан есть опция продления еще на год.

Добавим, что в этом сезоне 23-летний левый защитник забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 29 матчах за "волков" во всех турнирах.

Читайте такжеИзвестна цена, за которую Милан готов отпустить своего звездного игрокаЧитайте такжеВ Милане назревает кадровая революция. Клуб может продать звезд
По теме
yellow-arrow
Барселона сделала запрос о звездном игроке Милана
yellow-arrow
Сенсация в Турине. Ювентус - Эмполи 1:1 (2:4 пен.). Видеообзор матча
yellow-arrow
Не только из-за результатов. Тренер Ювентуса под угрозой увольнения
Вулверхэмптон Милан Райан Аит-Нури
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzettaa dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости