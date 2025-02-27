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Не только из-за результатов. Тренер Ювентуса под угрозой увольнения

Италия

Даже долгосрочный контракт не спасёт

Не только из-за результатов. Тренер Ювентуса под угрозой увольнения

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта под угрозой увольнения.

По информации журналиста Николо Ширы, у Мотты кроме неутешительных результатов есть ещё конфликты в раздевалке. Тренер не ладил с некоторыми игроками.

По словам журналиста, контракт, действующий до 2027 года, не спасёт тренера от увольнения.

Напомним, 26 февраля "Ювентус" вылетел с четвертьфинала Кубка Италии от "Эмполи", сыграв в основное время вничью и проиграв в серии пенальти.

В турнирной таблице Серии А "Ювентус" занимает 4-е место с 49-ю очками.

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Тьяго Мотта присоединился к "Ювентусу" в июле 2024 года и провёл с клубом 39 матчей.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Владислав Прийменко
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