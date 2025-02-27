Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сенсация в Турине. Ювентус - Эмполи 1:1 (2:4 пен.). Видеообзор матча
На дне
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" вылетел из Кубка Италии, покинув турнир на стадии четвертьфинала после домашнего поражения от "Эмполи".
Основное время игры закончилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказались гости.
Читайте такжеНаставник Ювентуса - после вылета из Кубка Италии: Мне стыдно
Кубок Италии. 1/4 финала
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Эмполи" 1:1 (2:4 пен.)
Голы: Тюрам 66 - Мале 24
Пенальти: Влахович 0:0 (неточно), Хендерсон 0:1, Коло Муани 1:1, Куаме 1:2, Локателли 2:2, Какаче 2:3, Йилдиз 2:3 (вратарь), Мариануччи 2:4
Популярное сейчас
- Лунин отреагировал на победу Реала в матче Кубка Испании
- Бенфика вышла в ½ Кубка Португалии, конкурент Трубина снова не пропустил
- Лунин – лучший игрок матча против Реал Сосьедада по версии SofaScore
- Шомуродов в среднем чаще отмечается голевыми действиями, чем Довбик
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Чемпионское шествие Ливерпуля, новый контракт Бражко и вылет Юве. Главные новости за 26 февраля