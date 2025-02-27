Бывший полузащитник Милана рассказал о возможности возвращения в клуб

Бывший полузащитник "Милана", а ныне игрок "Ньюкасла" Сандро Тонали дал интервью La Repubblica, где рассказал о своем трансфере, современном футболе и возможном возвращении в Италию.

"Футбол, в котором игроки остаются верными клубу на всю жизнь? Это сложно. Ты не можешь решать сам - это мир с большими деньгами как для футболистов, так и для клубов. Когда ты говоришь "нет", клуб тоже должен сказать "нет". Но в переговорах редко бывает два "нет" или два "да". В командах, где речь идет о больших деньгах, преданность клубу становится утопией.

Мой трансфер? С одной стороны, я ушел, но с другой – помог "Милану" сохранить финансовую стабильность. Опыт в Англии обогатил меня не только финансово. Я вырос, открыл для себя новую страну, другой футбол и новый язык. Идея возвращения в "Милан" у меня есть, но это не первое, о чем я думаю каждое утро", – сказал Тонали.