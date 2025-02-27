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Бывший полузащитник Милана рассказал о возможности возвращения в клуб

Италия

Такая идея есть

Бывший полузащитник Милана рассказал о возможности возвращения в клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший полузащитник "Милана", а ныне игрок "Ньюкасла" Сандро Тонали дал интервью La Repubblica, где рассказал о своем трансфере, современном футболе и возможном возвращении в Италию.

"Футбол, в котором игроки остаются верными клубу на всю жизнь? Это сложно. Ты не можешь решать сам - это мир с большими деньгами как для футболистов, так и для клубов. Когда ты говоришь "нет", клуб тоже должен сказать "нет". Но в переговорах редко бывает два "нет" или два "да". В командах, где речь идет о больших деньгах, преданность клубу становится утопией.

Мой трансфер? С одной стороны, я ушел, но с другой – помог "Милану" сохранить финансовую стабильность. Опыт в Англии обогатил меня не только финансово. Я вырос, открыл для себя новую страну, другой футбол и новый язык. Идея возвращения в "Милан" у меня есть, но это не первое, о чем я думаю каждое утро", – сказал Тонали.

Он также ответил на слухи о переходе в "Ювентус".

"Мы с агентами никогда этого не обсуждали. По опыту знаю: если дело не дошло до конкретных переговоров, то не о чем говорить. Да и в целом, я чувствую себя хорошо в "Ньюкасле" и не вижу смысла нарушать это. Я хочу выигрывать трофеи для наших болельщиков. Вскоре у нас будет первый шанс, когда мы сыграем на "Уэмбли", – сказал Тонали.

Добавим, что в этом сезоне на счету 24-летнего итальянца 3 гола и 2 ассиста в 32 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах.

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Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Алексей Полищук
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