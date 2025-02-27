Турецкий клуб попытается оставить в команде арендованного футболиста Ювентуса

Турецкий "Фенербахче" попытается оставить в команде арендованного вингера "Ювентуса".

Как сообщил журналист Николо Скира, 32-летний Филип Костич поразил своей игрой руководство стамбульского клуба, поэтому "Фенербахче" попытается сохранить серба в команде. В ближайшие недели представители обеих команд должны встретиться для того, чтобы обсудить будущее футболиста.

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Добавим, что в этом сезоне Филип Костич провел 22 матча за "Фенербахче" во всех турнирах, отметившись одним голом и 6 результативными передачами. Его стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 6 миллионов евро.