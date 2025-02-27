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Спортдир Ювентуса высказался о будущем Тьяго Мотты в клубе

Италия

Недавно "бьянконери" неожиданно вылетели из Кубка Италии

Спортдир Ювентуса высказался о будущем Тьяго Мотты в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор туринского "Ювентуса" Кристиано Джунтоли высказался о будущем Тьяго Мотты на посту главного тренера команды.

"Будущее Тьяго Мотты в клубе не подлежит обсуждению. Мы убеждены, что этот проект принесет нам большой успех. Он способен вернуть уверенность команде и готов нести ответственность за свои решения".

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"Результат матча в Кубке Италии был неприемлемым. Мы прекрасно понимаем эмоции Мотты и согласны с его словами после финального свистка. Мы говорили с командой о том, что они должны приложить максимум усилий для того, чтобы в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов", — добавил Джунтоли.

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Напомним, что на данный момент "Ювентус" находится на четвертом месте в турнирной таблице Серии А с 49 очками после 26-ти сыгранных туров в чемпионате Италии.

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта Кристиано Джунтоли
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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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