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Известный журналист назвал неожиданного кандидата на роль тренера Ромы
Интересный выбор на следующий сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Молодой тренер, который ведет "Аякс" к победе в Эредивизи, может возглавить команду Довбика.
Как сообщил известный журналист Николо Скира, одним из кандидатов на должность главного тренера итальянской "Ромы" в следующем сезоне является нынешний наставник амстердамского "Аякса" Франческо Фариоли.
Технический директор "джалоросси" Флоран Гизольфи прекрасно знает 35-летнего Фариоли со времен его работы в "Ницце". Действующий контракт итальянского специалиста с "аяксидами" истекает летом 2027 года.
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Добавим, что сейчас "Аякс" под руководством Франческо Фариоли возглавляет турнирную таблицу Эредивизи с 57 очками, опережая ближайших преследователей в чемпионате Нидерландов на 5 пунктов.
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