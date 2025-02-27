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Известный журналист назвал неожиданного кандидата на роль тренера Ромы

Италия

Интересный выбор на следующий сезон

Известный журналист назвал неожиданного кандидата на роль тренера Ромы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Молодой тренер, который ведет "Аякс" к победе в Эредивизи, может возглавить команду Довбика.

Как сообщил известный журналист Николо Скира, одним из кандидатов на должность главного тренера итальянской "Ромы" в следующем сезоне является нынешний наставник амстердамского "Аякса" Франческо Фариоли.

Технический директор "джалоросси" Флоран Гизольфи прекрасно знает 35-летнего Фариоли со времен его работы в "Ницце". Действующий контракт итальянского специалиста с "аяксидами" истекает летом 2027 года.

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Добавим, что сейчас "Аякс" под руководством Франческо Фариоли возглавляет турнирную таблицу Эредивизи с 57 очками, опережая ближайших преследователей в чемпионате Нидерландов на 5 пунктов.

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Аякс (Амстердам) Артем Довбик Рома (Италия) Франческо Фариоли
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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