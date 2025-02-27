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Бывший тренер Барселоны может возглавить Милан

Италия

Хави сейчас является кандидатом номер 1

Бывший тренер Барселоны может возглавить Милан

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" рассматривает Хави Эрнандеса на должность главного тренера команды на замену Сержиу Консейсау. Об этом пишет El Nacional.

По информации источника, испанский специалист, который почти год назад покинул "Барселону", является приоритетным кандидатом для руководства "россонери".

Добавим, что "Милан" недоволен результатами нынешнего тренера Консейсау. Вылет из Лиги чемпионов от "Фейеноорда" и отставание от "Ювентуса" на 8 очков в Серии А подорвали доверие к португальскому специалисту.

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Хави Эрнандес Барселона Сержиу Консейсау Милан
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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
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