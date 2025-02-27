Серия А. Болонья - Милан 2:1. Поезд ''россонери'' в Лигу Чемпионов ушел?

Серия А. Перенесенный матч девятого тура

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Милан" 2:1

Голы: Кастро 48, Ндой 82 - Леау 43

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри (Калабрия 84), Беукема, Казале, Миранда, Фройлер, Фаббиан (Одгар 72), Фергюсон (Побега 72), Ндой, Кастро (Даллинга 79), Домингес (Камбиаги 80)

"Милан": Маньян, А. Хименес (Абрахам 84), Тиав, Павлович, Эрнандес, Фофана, Муса, Рейндерс, Феликс (Пулишич 61), С. Хименес (Йович 76), Леау

Предупреждения: Казале 53 - Эрнандес 47, Тиав 54

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Итальянские СМИ соревновались в попытках наиболее красочно описать важность перенесенного матча девятого тура для "Милана". "Прижат к стене", "его поезд в Лигу Чемпионов едет через Болонью". Было ясно, что в случае поражения в этом матче "россонери" рискуют выбыть из лигочемпионской гонки уже в феврале. Значит, уже выбыли?

Атмосфера в стане Миланского гранда невыносима. Из-за игры, результатов в Серии А и Лиге Чемпионов, разговоров о ссорах главного тренера Сержиу Консейсау с серией игроков, о кадровой революции летом, в том числе новом тренере. В такой настроиться на матч, который функционер клуба Джеффри Монкада назвал "финалом", было крайне сложно.

"Болонья" по результатам точно в таком же состоянии. Вылетела из ЛЧ, в полуфинале Кубка, подходила к отчетному матчу с тем же количеством очков в лиге. Но от нее требуют гораздо меньше. Так что она подходила к матчу спокойнее. Видя шанс прервать свои ужасные серии против "Милана" - 17 матчей на всех полях и 18 дома без побед над ним. Прервала.

В предыдущем полном туре лиги обе команды победили разгромно по ударам по воротам, но ужасно реализовывали и в итоге проиграли. Сегодня реализация в первом тайме была такой же ужасной, а удары все остались в тех матчах. 4:3 по ударам к перерыву. Команды проводили интересные атаки, но запарывали их даже до удара, на последнем пасе.

Уже на первой минуте как раз дошло до удара. Длинный мяч нашел Мусу, а тот выложил Сантьяго Хименесу. Но форвард пробил выше. Вскоре рикошет от Тиава чуть не отправил мяч в ворота его команды. Как произошло в предыдущем матче. Муса перехватил, прорвался, но бил с острого угла, и Скорупски прикрыл. Ндой прорвался, но под давленем пробил неточно.

Ближе к концу тайма доминировала "Болонья". Домингес сместился с фланга и пробил плотно. Но Маньян взял. Также Майк отбил удар того же Домингеса в упор. А затем и начал голевую атаку длинным пасом. Сантьяго Хименес подправил головой вперед, Леау промчал, обошел Скорупски и положил в ворота.

Второй тайм начался с гола хозяев. Штрафной попал в Фаббиана, отскочил к Кастро, и тот забил. Попал, вообще-то, в руку Фаббиана. Но прижатую к телу, и арбитры вместе с ВАР посчитали, что прямого непосредственного участия в голевом ударе здесь не было. Странное решение. Почти всегда голы отменяют за любую руку в процессе.

"Болонья" давила еще некоторое время. Но чуть не пропустила в контратаке, когда Муса пофинтил, пробил в упор и попал в Скорупски. Затем "Милан" давил, но не мог пробить отчаянно боровшихся защитников. А на 81-ой минуте Казале замкнул головой в стойку. На 82-ой же замена Камбиаги прорвалась слева, а Ндой замкнул в подкате в центре.

"Болонья" лишь с одним поражением в девяти последних матчах лиги. Дома выиграла уже четыре матча лиги подряд, не проиграла в 16-ом из последних 17-ти. Ничьих многовато, восемь в тех 17-ти, но нынешняя победа добавляет скорости. А еще "россоблу" неуступчивы против итальянских грандов. Лишь два поражения от них в сезоне.

Они прерывают серии без побед над "Миланом". Ожидаемо, что сейчас, когда тoт выглядит худшим за последние как минимум пять лет. Он на восьмом месте и от четвертого отстает на восемь очков. Похоже, поезд в Лигу Чемпионов ушел. А "Болонья" благодаря этой победе на шестом месте и в пяти очках позади четвертого. Она еще едет.