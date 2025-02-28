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Работа Консейсау под угрозой. Милан попытается переманить наставника другого гранда
Вояж португальца может завершиться уже весной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новый главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау может быть уволен после завершения нынешнего сезона, хотя пришел в команду только в начале года.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство "россонери" рассматривает вариант с приглашением наставника "Наполи" Антонио Конте. "Дьяволы" вели переговоры с 55-летним специалистом прошлым летом, но стороны не смогли прийти к согласию. В итоге команду возглавил Паулу Фонсека, который на "Сан-Сиро" надолго не задержался.
Экс-наставник "Порту" провел первую игру на посту ломбардийцев 3 января. За 2 месяца "Милан" принимал участие в 16 матчах и одержал победу только в половине из них.
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