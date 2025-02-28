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Сержиу Консейсау: Я приехал в Милан не на пустом месте, я выиграл 13 трофеев

Италия

Напряжение растёт

Сержиу Консейсау: Я приехал в Милан не на пустом месте, я выиграл 13 трофеев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "россонери" Сержиу Консейсау высказался после матча против "Болоньи" (1:2), где его команда потерпела второе подряд поражение в чемпионате.

"При первом голе "Болоньи" была четкая игра рукой. Мы должны были сделать больше, даже с этими ошибками, но все негативные эпизоды сейчас идут против нас и становятся решающими.

Поражение - это не только вина арбитра, но эти эпизоды повторяются, и иногда кажется, что мы ходим по раскаленным углям во время матча. Это вопрос ментальности. Есть моменты, которые очень позитивны для соперника и очень негативны для нас. Проблема в том, что постоянно обсуждают критерии судейства: иногда они свистят за все, иногда не свистят вовсе. Арбитры - тоже люди, они могут ошибаться, но это был очень важный матч.

Мы сделали немало хорошего в игре, хотя о самом футболе говорят мало, больше о других вещах, но это нормально. Мы допустили ошибки, другие тоже, и эти мелкие эпизоды оказались решающими в итоге", – сказал Консейсау.

Наставник выразил недовольство медиа из-за обсуждения его будущего в "Милане".

"Я понимаю, что каждый день люди обсуждают мою ситуацию здесь и мое будущее, будто я просто появился ниоткуда. Но я противостоял пяти очень сильным итальянским клубам, встречался с такими тренерами, как Сарри и Пиоли, которые руководили командами, которые теоретически были слабее, и всегда проходил их, кроме "Интера".

Я слышу, как люди говорят о моем положении, так пусть просто скажут мне уйти, если этого хотят. Я не хочу ни одного евро больше, поэтому могу их успокоить. Я приехал сюда не на пустом месте, я выиграл 13 трофеев, провел 100 матчей в Лиге чемпионов. И люди все равно продолжают говорить и высказываться пренебрежительно. У меня есть семья, соседи, которые это видят. Это несправедливо. Извините, что немного выплеснул эмоции. Я все же предпочел бы говорить о футболе", – сказал Консейсау.

Добавим, что после 26 сыгранных матчей "Милан" занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата Италии с 41 очком. До четвертого "Ювентуса" – 8 баллов.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Алексей Полищук
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