Сержиу Консейсау: Я приехал в Милан не на пустом месте, я выиграл 13 трофеев

Главный тренер "россонери" Сержиу Консейсау высказался после матча против "Болоньи" (1:2), где его команда потерпела второе подряд поражение в чемпионате.

"При первом голе "Болоньи" была четкая игра рукой. Мы должны были сделать больше, даже с этими ошибками, но все негативные эпизоды сейчас идут против нас и становятся решающими.

Поражение - это не только вина арбитра, но эти эпизоды повторяются, и иногда кажется, что мы ходим по раскаленным углям во время матча. Это вопрос ментальности. Есть моменты, которые очень позитивны для соперника и очень негативны для нас. Проблема в том, что постоянно обсуждают критерии судейства: иногда они свистят за все, иногда не свистят вовсе. Арбитры - тоже люди, они могут ошибаться, но это был очень важный матч.

Мы сделали немало хорошего в игре, хотя о самом футболе говорят мало, больше о других вещах, но это нормально. Мы допустили ошибки, другие тоже, и эти мелкие эпизоды оказались решающими в итоге", – сказал Консейсау.